Приехали копать картошку и пропали: В Сибири пенсионера обвиняют в убийстве супругов

Поиски супружеской пары, уехавшей на сезонную подработку, привели полицейских в дом пенсионера. Там обнаружили обоих погибших. По данным пресс-службы СК РФ по региону, 40-летний Юрий и 38-летняя Алёна помогали хозяину выкопать картошку.

Как сообщает канал, после рабочего дня супруги поужинали с пожилым мужчиной и приняли его предложение остаться на ночь. Когда они перестали выходить на связь, родственники забили тревогу.

Житель деревни, по сведениям издания, уверял, что помощники закончили работу и уехали. Семья обратилась в полицию, после чего оперативники проверили его дом.

69-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве двух человек. По версии следствия, в начале сентября он, находясь в состоянии опьянения, застрелил знакомых из ружья в частном доме в деревне Седанкина Казачинско-Ленского района, пишет «Иркутск Сегодня» со ссылкой на региональное управление СК.

Baza утверждает, что на допросе пенсионер объяснил свои действия подозрением: ему показалось, что гости собирались украсть картофель. По сведениям канала, выстрелы прозвучали, когда супруги спали. Обвиняемого заключили под стражу. Обстоятельства двойного убийства устанавливаются.

В сентябре в Подмосковье арестовали 65-летнего мужчину по делу об убийстве знакомых супругов. По версии следствия, он застрелил пару во время конфликта у себя дома в деревне Лобаново под Истрой и скрыл тела на участке. Розыск начался после обращения родственников пропавших. Сам задержанный связывал ссору с разделом земли и долговыми обязательствами.