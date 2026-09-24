«Пока смерть разлучит...» Поубивавших друг друга актёра Бенграфа и его жену похоронили врозь

Супругов Владислава и Евгению Бенграф, поубивавших друг друга во время семейной ссоры в подмосковных Мытищах, похоронили в разных местах. Об этом РИА «Новости» рассказала мать женщины Ольга Сучкова, уточнив, что проститься с её дочерью пришли более 200 человек.

Трагедия произошла в апреле 2026 года. Следователи обнаружили супругов с многочисленными ножевыми ранениями в собственной квартире. По материалам дела, конфликт начался после того, как Евгения отправила актёру сообщение о намерении развестись.

Как установило следствие, Владислав нанёс жене не менее 29 ударов ножом, а она ранила его не менее 25 раз. Соседка впоследствии рассказала в суде, что слышала женские крики и звуки борьбы.

«Похоронены они в разных местах», — отметила собеседница агентства.

Владислав работал актёром мытищинского театра «ФЭСТ», где его супруга руководила гримёрным цехом.

В апреле в одной из квартир Мытищ нашли тела Владислава и Евгении Бенграф с колото-резаными ранениями. По факту их гибели возбудили два уголовных дела об убийстве, а городская прокуратура взяла расследование под контроль. Позднее соседи погибших рассказали, что в ночь трагедии слышали из жилища супругов крики и звуки падения.