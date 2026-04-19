Падение и крик: Соседи слышали «леденящие душу» звуки из квартиры актёра Бенграфа и его жены

Жильцы дома в Мытищах слышали крики из квартиры, где актёр и его жена зарезали друг друга. Об этом Рен ТВ рассказала соседка, которая живёт этажом ниже. Женщина не знала погибших — Владислава Бенграфа из театра «Фэст» и его супругу Евгению. Но ночью она проснулась от шума.

«Я их не знаю, но были слышны крики и звуки падения примерно после часа ночи. Примерно через 40 минут я услышала, как стучались к ним, а после вскрывали дверь. Не было слышно, что именно кричали, но было слышно леденящий душу женский крик. Мужского голоса вообще не слышала», — поделилась соседка.

Другие жильцы тоже жаловались на шум. Они писали об этом в общем чате дома.