Прокуратура взяла на контроль дело о гибели актёра Бенграфа и его жены
Мытищинская городская прокуратура взяла под контроль расследование гибели актёра Владислава Бенграфа и его жены. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Московской области.
По предварительным данным, в ночь на 19 апреля 2026 года в одной из квартир Мытищ между мужем и женой произошла ссора. Конфликт возник из‑за желания женщины развестись. Когда на место прибыли правоохранители, внутри квартиры они обнаружили тела обоих супругов. На груди и шее погибших имелись колото-резаные раны.
Следственный орган возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, в Мытищах во время конфликта погибли актёр театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф (28 лет) и его 23-летняя жена Евгения. Около часа ночи пара начала ругаться, а затем взялась за ножи. Владислав ранил жену в шею и грудь, но и сам получил удар в шею. Они погибли на месте. Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве. Появилось ужасающее видео из квартиры.
