Прокуратура взяла на контроль дело о гибели актёра Бенграфа и его жены

Мытищинская городская прокуратура взяла под контроль расследование гибели актёра Владислава Бенграфа и его жены. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Московской области.

По предварительным данным, в ночь на 19 апреля 2026 года в одной из квартир Мытищ между мужем и женой произошла ссора. Конфликт возник из‑за желания женщины развестись. Когда на место прибыли правоохранители, внутри квартиры они обнаружили тела обоих супругов. На груди и шее погибших имелись колото-резаные раны.