Возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию пока не помогло им наладить отношения с королевской семьёй. Герцоги Сассекские собираются встретить Рождество на родине принца, однако приглашения в резиденцию Сандрингем, где традиционно собираются Виндзоры, они не получили. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники из окружения супругов и Букингемского дворца.

Первоначально пара планировала провести праздники в своём калифорнийском особняке в Монтесито вместе с друзьями и матерью Меган Дорией Рэгланд. Теперь планы изменились: Рэгланд сама приедет в Британию, чтобы встретить Рождество с дочерью, зятем и внуками.

Гарри и Меган также пропустят традиционную рождественскую прогулку монаршей семьи к церкви Святой Марии Магдалины. По словам одного из друзей принца, отсутствие приглашения его не расстраивает. Он намерен поздравить отца, брата Уильяма и остальных родственников по телефону или видеосвязи.

Не оказалось супругов и среди приглашённых на семейное празднование 78-летия Карла III 14 ноября. Букингемский дворец отказался комментировать частные планы монарха, а собеседники издания охарактеризовали отношения короля с младшим сыном как по-прежнему сложные.

Одной из причин затянувшегося конфликта королевские биографы считают мемуары Гарри «Запасной». В книге он подробно рассказал о ссорах с Уильямом, включая физическое столкновение, и разногласиях между Меган и Кейт Миддлтон. Несмотря на желание принца примириться с родственниками, заметного сближения пока не произошло.

Сейчас Сассексы вместе с детьми Арчи и Лилибет живут в гостевом доме на территории поместья состоятельного друга Гарри, расположенного на границе Нортгемптоншира и Оксфордшира. Собственное жильё в Британии супруги ещё ищут, а дети уже посещают частную школу.

При этом пара продолжает благотворительную деятельность. В ноябре Гарри участвовал в памятной церемонии в Брэкли, а затем вместе с Меган посетил Европарламент в Брюсселе, где открыли мемориал Lost Screen, посвящённый детям и подросткам, пострадавшим от негативного влияния социальных сетей.

Ранее Life.ru сообщал, что принц Гарри по-прежнему ждёт извинений от отдельных представителей британской королевской семьи. По данным Daily Mail, даже после возвращения в Великобританию он не изменил отношения к прежним конфликтам с родственниками и придворными. При этом друзья герцога рассчитывали, что принц признает и собственные ошибки, однако этого не произошло.