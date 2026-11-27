Россия продолжит выделять значительные средства на развитие Военно-морского флота, однако расходовать их необходимо рационально и с учётом приоритетных задач. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок в Северодвинске.

«Государство уже направило и будет продолжать направлять на разные флоты серьёзные финансовые ресурсы. Использовать их нужно рационально, концентрировать на приоритетных направлениях», — подчеркнул глава государства.