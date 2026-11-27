Приоритеты вместо лишних трат: Путин обозначил подход к финансированию ВМФ
Путин призвал рационально использовать средства на развитие ВМФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия продолжит выделять значительные средства на развитие Военно-морского флота, однако расходовать их необходимо рационально и с учётом приоритетных задач. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок в Северодвинске.
«Государство уже направило и будет продолжать направлять на разные флоты серьёзные финансовые ресурсы. Использовать их нужно рационально, концентрировать на приоритетных направлениях», — подчеркнул глава государства.
Президент также предложил расширять сотрудничество оборонной промышленности с высокотехнологичными предприятиями малого и среднего бизнеса. По его словам, привлекать такие компании следует везде, где подобная кооперация может принести практический результат.
Заявление прозвучало во время обсуждения дальнейшего развития российских подводных сил. Ранее на этом же совещании Владимир Путин сообщил, что на разных этапах строительства находятся 11 субмарин: два стратегических ракетоносца проекта «Борей-А», пять многоцелевых атомных крейсеров «Ясень-М» и четыре дизель-электрические подлодки. До начала совещания российский лидер принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на атомном крейсере «Пермь», построенном на предприятии «Севмаш». Подлодка относится к проекту «Ясень-М» и предназначена для применения современного ракетного вооружения, включая гиперзвуковые «Цирконы».