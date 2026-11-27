Президент России Владимир Путин назвал большим событием для армии, флота и всей страны принятие атомной подводной лодки «Пермь» в состав Военно-морского флота. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок в Северодвинске.

«Мы только что с вами участвовали в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь». Очередной серийный ракетоносец проекта «Ясень-М» принят в состав Военно-морского флота — это большое событие в жизни армии, флота и страны в целом», — подчеркнул президент.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин анонсировал передачу пяти ракетоносцев ВМФ до 2030 года. По словам президента, три из них будут построены по проекту «Ясень-М». Работы продолжает предприятие «Севмаш», специализирующееся на строительстве атомных подводных лодок для российского флота.