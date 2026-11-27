Военно-морской флот России планируется пополнить пятью ракетоносцами до 2030 года. Среди упомянутых кораблей — атомные подводные лодки проекта «Ясень-М». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы намерены и дальше развивать, совершенствовать Военно-морской флот, в том числе подводные силы. Так, в соответствии с планами «Севмаш» продолжает строительство атомных подводных лодок разных типов. До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три — проекта «Ясень-М», — отметил Путин.

Подлодки «Ясень-М» относятся к многоцелевым атомным крейсерам четвёртого поколения. Они предназначены для выполнения различных боевых задач и оснащаются крылатыми ракетами, современными средствами навигации, связи и гидроакустики.

Ранее Life.ru писал о планах пополнить российский флот более чем 20 кораблями и подлодкой «Пермь» проекта «Ясень-М». Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев сообщал, что атомный крейсер должен войти в состав флота после завершения необходимых испытаний. Подлодка стала первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» среди кораблей своего проекта.