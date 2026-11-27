Президент России Владимир Путин провёл в Северодвинске совещание, посвящённое развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-морского флота. Встреча состоялась во время рабочей поездки главы государства в Архангельскую область.

Перед совещанием Путин посетил судостроительное предприятие «Севмаш», где принял участие в торжественной церемонии подъёма военно-морского флага на новейшем атомном подводном крейсере «Пермь».

Субмарина построена по модернизированному проекту 885М «Ясень-М». Такие корабли предназначены для выполнения широкого круга задач в Мировом океане, включая поражение морских и береговых целей.

Выступая на церемонии, президент назвал многоцелевые подлодки важной составляющей российского Военно-морского флота. По его словам, корабли проекта «Ясень-М» соответствуют современным требованиям и способны эффективно действовать в различных районах Мирового океана.

Путин также выразил уверенность, что планы по строительству и модернизации российского флота будут выполнены в установленные сроки. Развитие подводных сил остаётся одним из ключевых направлений укрепления обороноспособности страны.

В программу поездки президента также вошла встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.