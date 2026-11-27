Путин проводит в Северодвинске совещание по развитию российской группировки АПЛ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл в Северодвинске совещание, посвящённое развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-морского флота. Встреча состоялась во время рабочей поездки главы государства в Архангельскую область.
Перед совещанием Путин посетил судостроительное предприятие «Севмаш», где принял участие в торжественной церемонии подъёма военно-морского флага на новейшем атомном подводном крейсере «Пермь».
Субмарина построена по модернизированному проекту 885М «Ясень-М». Такие корабли предназначены для выполнения широкого круга задач в Мировом океане, включая поражение морских и береговых целей.
Выступая на церемонии, президент назвал многоцелевые подлодки важной составляющей российского Военно-морского флота. По его словам, корабли проекта «Ясень-М» соответствуют современным требованиям и способны эффективно действовать в различных районах Мирового океана.
Путин также выразил уверенность, что планы по строительству и модернизации российского флота будут выполнены в установленные сроки. Развитие подводных сил остаётся одним из ключевых направлений укрепления обороноспособности страны.
В программу поездки президента также вошла встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Ранее Life.ru сообщал, что до 2030 года Военно-морской флот России получит ещё пять атомных подводных ракетоносцев. По словам Владимира Путина, три из них будут построены по проекту «Ясень-М». Президент подчеркнул, что строительство современных подводных кораблей остаётся важной частью программы развития российского флота.