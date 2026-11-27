Увеличение серийного производства кораблей и модернизация вооружений помогут укрепить обороноспособность и технологический суверенитет России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии поднятия военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь» в Северодвинске.

«Отмечу, что своевременно принятые решения по увеличению производства серийных кораблей, а также по модернизации отдельных образцов вооружений позволят обеспечить стабильную работу корабелов и их смежников, а значит — повысить экономическую устойчивость в судостроительной отрасли и предприятий ОПК, стимулировать создание передовых технологий и привлекать новые кадры. Тем самым содействовать укреплению обороноспособности и технологического суверенитета России», — подчеркнул глава государства.

Ранее Life.ru сообщал о планах развития серийного производства современных вооружений. На заседании Военно-промышленной комиссии Путин предложил обсудить новую государственную программу вооружения и программу развития ОПК. Эти документы должны определить направления разработки и серийного производства военной техники для российской армии и других силовых структур.