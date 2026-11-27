Президент России Владимир Путин сделал памятную фотографию с экипажем атомного подводного крейсера «Пермь» в Северодвинске Архангельской области. Глава государства пообщался с моряками после торжественной церемонии подъёма военно-морского флага.

Путин сфотографировался с экипажем атомной подводной лодки «Пермь». Видео © Life.ru

К военнослужащим российский лидер подошёл вместе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Александром Моисеевым. После непродолжительной беседы президент и подводники сделали коллективный снимок на фоне атомохода.

Затем Путин направился в здание заводоуправления предприятия «Севмаш», где проведёт совещание по вопросам развития группировки многоцелевых атомных подводных лодок.

«Пермь» относится к атомным субмаринам четвёртого поколения проекта «Ясень-М». Её строительство началось в июле 2016 года, а спуск на воду состоялся 27 марта 2025-го.

Ранее сегодня Владимир Путин назвал атомную подводную лодку «Пермь» оружием глобального уровня и значения. Соответствующее заявление президент сделал на церемонии первого подъёма военно-морского флага на атомоходе в Северодвинске. «Пермь» стала пятым подводным крейсером проекта «Ясень-М», переданным российскому флоту за последние шесть лет.