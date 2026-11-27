Президент России Владимир Путин назвал атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь» оружием глобального уровня и значения. Об этом глава государства заявил на церемонии первого поднятия военно-морского флага на атомном подводном крейсере в Северодвинске.

«Пермь» стала пятым подводным крейсером проекта «Ясень-М», переданным российскому флоту за последние шесть лет.

Путин подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран мира, способных строить атомные подводные лодки такого класса.

Строительство субмарины велось на северодвинском предприятии «Севмаш». Подлодку заложили в июле 2016 года, а спустили на воду 27 марта 2025-го.

Ранее Life.ru сообщал, что атомная подлодка «Пермь» должна пополнить состав ВМФ России до конца 2026 года.