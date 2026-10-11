Пришёл проверить трубы, а получил иск: Сантехник задолжал пенсионерке 211,5 тысячи рублей

Пенсионерка из Екатеринбурга добилась выплаты 211,5 тысячи рублей от сантехника, который получил деньги за проверку оборудования и установку датчиков протечки воды, но не выполнил обещанные работы. Отстоять права пожилой женщине помог Роспотребнадзор, специалисты которого подготовили иск в суд.

История началась с визита мужчины, предложившего проверить состояние сантехники в квартире. Хозяйка согласилась на услуги, подписала договор и заплатила 68 тысяч рублей. Однако никакого обследования исполнитель не провёл.

Вместо полноценного обслуживания женщине просто передали датчики протечки. Устанавливать оборудование самозанятый также не стал. При этом в подписанных документах отсутствовали достоверные сведения о перечне работ и их стоимости.

Обнаружив несоответствие обещаний фактическому результату, пенсионерка направила исполнителю претензию. Ответа на обращение она так и не получила. Тогда жительница Екатеринбурга решила защищать свои интересы через надзорное ведомство.

Сотрудники Роспотребнадзора помогли составить судебный иск. Разбирательство завершилось в пользу потребительницы, а последующее обжалование не изменило решение. Кировский районный суд Екатеринбурга оставил его в силе.

В результате с самозанятого взыскали 68 тысяч рублей, ранее уплаченных по договору, и ещё столько же в качестве неустойки. Дополнительно женщине присудили пять тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 70,5 тысячи за отказ добровольно удовлетворить требования. Общая сумма составила 211,5 тысячи рублей.

Ранее жительница Екатеринбурга отсудила 4,5 тысячи рублей у «ГиперЛенты». Шесть раз она приходила за вином Tetriu Саперави, но бутылок на полке не было, хотя ценник оставался на месте. После отказа продавца компенсировать моральный вред она обратилась в суд, запросив 100 тысяч рублей и штраф.