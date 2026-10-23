Пришла заявить об изнасиловании, а пережила пять часов издевательств: Петербурженка обвинила полицию в насилии

В Санкт-Петербурге 26-летняя девушка обвинила сотрудников полиции в избиении, угрозах и сексуализированном насилии после обращения с заявлением об изнасиловании. По словам пострадавшей, издевательства продолжались около пяти часов, а несколько правоохранителей наблюдали за происходящим. Об этом сообщают «Осторожно, новости». В региональном МВД подтвердили проведение проверки.

10 октября Ирина обратилась в 14-й отдел полиции Фрунзенского района, заявив, что накануне её изнасиловал знакомый. После оформления документов девушку отпустили домой, однако спустя несколько часов за ней приехали полицейские, сославшись на необходимость дополнительного опроса.

По словам Ирины, в отделе у неё забрали телефон, после чего один из сотрудников начал бить её, таскать за волосы и требовать «говорить правду». Мужчина якобы неоднократно заставлял девушку раздеваться, угрожал сексуальным насилием и предлагал интимную близость.

Петербурженка утверждает, что другие полицейские не вмешивались, а один из них обвинил её в попытке испортить жизнь обидчику. В отдел также привезли мужчину, на которого Ирина написала заявление об изнасиловании. По словам девушки, сотрудники предложили им примириться, однако она отказалась.

Около пяти утра в отдел прибыли медики, после осмотра которых Ирину отпустили. Позднее девушка обратилась за медицинской помощью в другом регионе. По её словам, 14 октября врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Ирина также подала заявление в Следственный комитет. В ГУ МВД по Петербургу подтвердили факт её первоначального обращения в полицию и сообщили о начатой проверке.

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