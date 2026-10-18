Школьница из Пензы посадила трёх парней за изнасилование, а их семьи пытались наказать её

В Пензе трое молодых людей получили сроки от 3,5 до 10 лет лишения свободы по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Родственники осуждённых не согласны с приговорами и утверждают, что в расследовании были допущены нарушения.

По информации Mash, история началась в декабре 2024 года, когда 14-летняя школьница пришла на вечеринку, где присутствовали молодые люди. По версии родственников осуждённых, девушка уединилась с одним из гостей, а позднее хозяин квартиры вызвал ей такси.

После вечеринки несовершеннолетняя рассказала родителям о произошедшем. Семья обратилась в правоохранительные органы, и по заявлению девочки было возбуждено уголовное дело.

В числе обвиняемых оказались трое молодых людей. Один из них, 19-летний хозяин квартиры, отрицал, что вступал в интимный контакт со школьницей. Ещё один осуждённый, которому на момент событий было 20 лет, по утверждению его близких, вообще не присутствовал на вечеринке.

Родственники фигурантов также заявляют, что семья потерпевшей якобы требовала три миллиона рублей за прекращение разбирательства. По итогам судебного разбирательства одному из молодых людей назначили 10 лет лишения свободы, второму — восемь лет, третьему — три года и шесть месяцев.

Но семья осуждённого на 10 лет не согласна с вердиктом. Она обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить предполагаемые нарушения при расследовании дела и рассмотреть вопрос о принесении протеста в Верховный суд.

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