«Пришли и поцеловали двери»: В Раде сорвалось заседание — министры предпочли депутатам Буковель

Заседание Верховной рады Украины и запланированный час вопросов к правительству 18 сентября не состоялись. По данным Hromadske, значительная часть народных депутатов уехала на саммит «Карпатской восьмёрки» в Буковель.

В самом парламенте «Украинской правде» сообщили, что решение о переносе часа вопросов на следующую пленарную неделю приняли утром на согласительном совете под руководством первого вице-спикера Александра Корниенко. При этом собеседник издания не уточнил, были ли заранее уведомлены руководители всех фракций. Депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что часть парламентариев узнала об отмене уже после прибытия в Раду.

«Депутаты пришли в Верховную раду и, как говорится, поцеловали двери», — сказала она. По её словам, охранник объяснил ситуацию отъездом представителей «Слуги народа» на Карпатский форум.

В эти дни в Буковеле проходит учредительный саммит нового регионального формата «Карпатская восьмёрка». В него вошли Украина, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия и Сербия. Встреча проходит с 18 по 20 сентября и посвящена в том числе вопросам энергетики, транспорта, логистики и инвестиций.