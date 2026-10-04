Европейские страны своим отношением к языковой политике Украины приучили Киев к безнаказанности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью Ильи Новикова** Юрию Дудю*.

«Потакание со стороны европейцев и игнорирование ими дискриминации этнических русских и русскоязычных граждан Украины уже приучили киевский режим к полной безнаказанности и пренебрежению как основным законом страны, так и многочисленными международными обязательствами», — написала дипломат.

Поводом стал разговор Дудя* с Новиковым** об использовании русского языка на Украине. Захарова иронично назвала интервью «беседой двух статусных людей» и раскритиковала прозвучавший там тезис о том, что говорить по-русски в стране не запрещено, а лишь считается «дурным тоном».

Представитель МИД РФ также вновь заявила о дискриминации русскоязычного населения на Украине. По её словам, Москва неоднократно обращала внимание международных структур на украинские законы и практику их применения в языковой сфере.

На Украине с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который закрепляет преимущественное использование украинского во многих сферах общественной жизни.

Ранее Life.ru сообщал, что Захарова обратила внимание на использование русского языка украинской делегацией в кулуарах ООН. По её словам, представители Украины в неформальном общении продолжают говорить по-русски, хотя во время официальных заседаний пользуются переводом. Дипломат назвала это противоречием между публичной языковой политикой Киева и повседневной практикой его представителей.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.