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Регион
Опубликовано 4 октября, 17:52

«Приучили к безнаказанности»: Захарова обвинила Европу в потакании Киеву

Захарова: Европа приучила Киев к безнаказанности в вопросе русского языка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейские страны своим отношением к языковой политике Украины приучили Киев к безнаказанности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью Ильи Новикова** Юрию Дудю*.

«Потакание со стороны европейцев и игнорирование ими дискриминации этнических русских и русскоязычных граждан Украины уже приучили киевский режим к полной безнаказанности и пренебрежению как основным законом страны, так и многочисленными международными обязательствами», — написала дипломат.

Поводом стал разговор Дудя* с Новиковым** об использовании русского языка на Украине. Захарова иронично назвала интервью «беседой двух статусных людей» и раскритиковала прозвучавший там тезис о том, что говорить по-русски в стране не запрещено, а лишь считается «дурным тоном».

Представитель МИД РФ также вновь заявила о дискриминации русскоязычного населения на Украине. По её словам, Москва неоднократно обращала внимание международных структур на украинские законы и практику их применения в языковой сфере.

На Украине с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который закрепляет преимущественное использование украинского во многих сферах общественной жизни.

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Ранее Life.ru сообщал, что Захарова обратила внимание на использование русского языка украинской делегацией в кулуарах ООН. По её словам, представители Украины в неформальном общении продолжают говорить по-русски, хотя во время официальных заседаний пользуются переводом. Дипломат назвала это противоречием между публичной языковой политикой Киева и повседневной практикой его представителей.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов; объявлен в розыск в России.

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Александра Мышляева
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