Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 16:02

На ШОС — по-армянски, на ЕАЭС — по-русски: Пашинян сменил язык выступления

Пашинян обратился к участникам межправсовета ЕАЭС на русском языке

Пашинян обратился к участникам межправсовета ЕАЭС на русском языке. Обложка © YouTube/ Евразийская экономическая комиссия

Пашинян обратился к участникам межправсовета ЕАЭС на русском языке. Обложка © YouTube/ Евразийская экономическая комиссия

Никол Пашинян выступил на русском языке после того, как на недавнем саммите ШОС обратился к участникам по-армянски. На этот раз премьер Армении подключился по видеосвязи к заседанию Евразийского межправительственного совета в Минске.

Пашинян обратился к участникам межправсовета ЕАЭС на русском языке. Обложка © YouTube/ Евразийская экономическая комиссия

На предыдущей международной встрече в Бишкеке Пашинян оказался единственным среди присутствовавших лидеров стран СНГ, кто не использовал русский для своей речи. Остальные руководители государств Содружества выбрали именно его.

Теперь Пашинян использовал русский и во время заседания межправсовета ЕАЭС. В Минск лично он не приехал и участвовал во встрече дистанционно.

«Перевод будет?» Песков поделился впечатлениями от неожиданного выступления Пашиняна
«Перевод будет?» Песков поделился впечатлениями от неожиданного выступления Пашиняна

Ранее Никол Пашинян рассказал, что начал дополнительно изучать русский язык в Академии государственного управления. Поводом стало предложение министра труда и социальных вопросов Арсена Торосяна сделать знание английского обязательным для сотрудников системы госуправления. Пашинян в ответ заметил, что одного языка будет недостаточно. Глава правительства поинтересовался, почему речь идёт только об английском, и привёл в пример себя: сейчас он сам ходит в академию управления на курсы русского языка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Белоруссия
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar