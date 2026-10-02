На ШОС — по-армянски, на ЕАЭС — по-русски: Пашинян сменил язык выступления

Никол Пашинян выступил на русском языке после того, как на недавнем саммите ШОС обратился к участникам по-армянски. На этот раз премьер Армении подключился по видеосвязи к заседанию Евразийского межправительственного совета в Минске.

Пашинян обратился к участникам межправсовета ЕАЭС на русском языке. Обложка © YouTube/ Евразийская экономическая комиссия

На предыдущей международной встрече в Бишкеке Пашинян оказался единственным среди присутствовавших лидеров стран СНГ, кто не использовал русский для своей речи. Остальные руководители государств Содружества выбрали именно его.

Теперь Пашинян использовал русский и во время заседания межправсовета ЕАЭС. В Минск лично он не приехал и участвовал во встрече дистанционно.

Ранее Никол Пашинян рассказал, что начал дополнительно изучать русский язык в Академии государственного управления. Поводом стало предложение министра труда и социальных вопросов Арсена Торосяна сделать знание английского обязательным для сотрудников системы госуправления. Пашинян в ответ заметил, что одного языка будет недостаточно. Глава правительства поинтересовался, почему речь идёт только об английском, и привёл в пример себя: сейчас он сам ходит в академию управления на курсы русского языка.