«Перевод будет?» Песков поделился впечатлениями от неожиданного выступления Пашиняна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время речи Пашиняна на армянском языке во время саммита ШОС задумался о том, будет ли обеспечен перевод на русский язык. Об этом спикер Кремля рассказал журналистам.

«Я подумал, где «ухо», которое надо надеть, чтобы услышать русский перевод, и также подумал, состоится ли русский перевод, есть ли переводчик с армянского на русский. Перевод состоялся», — сказал Песков.

Life.ru рассказывал, что Никол Пашинян после недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке заявил о планах провести «инвентаризацию» армяно-российских отношений. По словам армянского премьера, стороны намерены детально изучить взаимодействие двух стран и определить направления, где их позиции совпадают, а где сохраняются разногласия.