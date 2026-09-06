«Перевод будет?» Песков поделился впечатлениями от неожиданного выступления Пашиняна
Песков: К армянской речи Пашиняна на саммите ШОС обеспечили перевод на русский
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время речи Пашиняна на армянском языке во время саммита ШОС задумался о том, будет ли обеспечен перевод на русский язык. Об этом спикер Кремля рассказал журналистам.
«Я подумал, где «ухо», которое надо надеть, чтобы услышать русский перевод, и также подумал, состоится ли русский перевод, есть ли переводчик с армянского на русский. Перевод состоялся», — сказал Песков.
Life.ru рассказывал, что Никол Пашинян после недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке заявил о планах провести «инвентаризацию» армяно-российских отношений. По словам армянского премьера, стороны намерены детально изучить взаимодействие двух стран и определить направления, где их позиции совпадают, а где сохраняются разногласия.
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