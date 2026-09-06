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Опубликовано 6 сентября, 10:35

«Перевод будет?» Песков поделился впечатлениями от неожиданного выступления Пашиняна

Песков: К армянской речи Пашиняна на саммите ШОС обеспечили перевод на русский

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время речи Пашиняна на армянском языке во время саммита ШОС задумался о том, будет ли обеспечен перевод на русский язык. Об этом спикер Кремля рассказал журналистам.

«Я подумал, где «ухо», которое надо надеть, чтобы услышать русский перевод, и также подумал, состоится ли русский перевод, есть ли переводчик с армянского на русский. Перевод состоялся», — сказал Песков.

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Life.ru рассказывал, что Никол Пашинян после недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке заявил о планах провести «инвентаризацию» армяно-российских отношений. По словам армянского премьера, стороны намерены детально изучить взаимодействие двух стран и определить направления, где их позиции совпадают, а где сохраняются разногласия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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