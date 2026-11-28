Полиция Дагестана пресекла деятельность группы, которая, по версии следствия, использовала бренд международной сети QNet Limited для организации финансовой пирамиды. В офисах компании и по адресам проживания её руководителей провело обыски Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Оперативниками УЭБиПК МВД Дагестана на территории региона пресечена деятельность организованной группы, фигуранты которой подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

Схема действовала с 2022 года. Желающим открыть собственное дело обещали высокий заработок, но сначала требовали заплатить вступительный взнос — не менее 180 тысяч рублей. Если у потенциального участника не хватало денег, его убеждали оформить кредит. Взамен выдавали товары, клубные карты и скидочные предложения на туристические поездки.

Затем новичков побуждали приводить новых клиентов, обещая выплачивать по 100 долларов за каждого привлечённого человека. По оценке правоохранителей, такая система вознаграждений имеет признаки финансовой пирамиды. Сама QNet Limited ещё в октябре 2022 года попала в перечень Банка России организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Во время обысков силовики изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты, наличные, документы и другие материалы. Следственное управление МВД по Дагестану возбудило уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

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