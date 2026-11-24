Свыше 34 тысяч решений о выдворении: чем завершилась операция «Нелегал-2026» в России
МВД сообщило о 34 тысячах решений о выдворении по итогам операции «Нелегал»
Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин
В России по итогам федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026» приняли более 34 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан. По сравнению с прошлогодними результатами этот показатель вырос на 80%, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Всего правоохранители выявили порядка 143 тысяч нарушений миграционного законодательства. Свыше 100 тысяч из них связаны с несоблюдением правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранцев по территории России. Ещё около 40 тысяч касаются порядка осуществления трудовой деятельности.
По итогам операции возбуждено порядка 4,2 тысячи уголовных дел в миграционной сфере. Кроме того, правоохранители установили местонахождение 549 человек, находившихся в розыске.
Напомним, первый этап операции «Нелегал-2026» проходил в июне при участии МВД, ФСБ и Росфинмониторинга. У административной ответственности привлекли 10,4 тысячи работодателей за незаконное трудоустройство иностранцев, а 29,3 тысячи иностранных граждан получили запрет на въезд в Россию.
Ранее Life.ru сообщал, что с 1 декабря в России полноценно заработает единый цифровой профиль иностранного гражданина. Система объединит информацию из 15 государственных ведомств, в том числе сведения о миграционном учёте, штрафах и ограничениях на въезд.
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