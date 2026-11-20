В России с 1 декабря заработает единая база данных об иностранцах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
С 1 декабря 2026 года в России полноценно заработает единый цифровой профиль иностранного гражданина. О запуске системы сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Все сведения об иностранных гражданах будут собраны в единую систему — иностранцам будет практически невозможно оставаться в тени», — подчеркнула представитель ведомства.
Новая система объединит информацию из 15 государственных ведомств. Благодаря этому власти смогут получать необходимые сведения об иностранцах из единой базы, а не запрашивать их отдельно в разных структурах.
В цифровых профилях будут содержаться данные о миграционной регистрации, административных штрафах и действующих ограничениях на въезд в Россию. Это позволит ведомствам эффективнее контролировать соблюдение миграционного законодательства и выявлять нарушения.
При этом система призвана упростить получение государственных услуг для иностранцев, которые законно находятся в России и соблюдают установленные требования.
Ранее Life.ru сообщал о сокращении потока иностранных граждан в Россию почти на 10%. По данным главы МВД Владимира Колокольцева, за девять месяцев 2026 года в страну въехали около 7,5 миллиона иностранцев. На 1 октября в России находились примерно 6,5 миллиона граждан других государств. При этом доля официально трудоустроенных мигрантов за год выросла с 45% до 50%.