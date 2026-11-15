В Самаре задержали декана университета по подозрению в получении взятки и организации незаконной миграции в составе преступной группы. Об этом 13 ноября сообщило следственное управление СК России по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2026 года преподаватель через двух посредников получил от иностранцев не менее 54 тысяч рублей. За эти деньги студентам необоснованно закрывали академические задолженности и оформляли фиктивное зачисление на факультет. Это позволяло продлевать учебные визы и незаконно оставаться в России.

В ноябре предполагаемые участники схемы также организовали фиктивную регистрацию иностранных граждан. Их ставили на миграционный учёт в общежитии университета и квартире, предоставленной одним из фигурантов дела.

Как выяснил «Коммерсантъ», речь идёт о декане естественно-географического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета Иване Казанцеве. По сведениям источников издания в силовых структурах, с его разрешения в общежитии могли незаконно проживать несколько десятков граждан Туркменистана. Они числились студентами, но вместо посещения занятий работали на предприятиях Самары.

Всего по делу проходят пять человек. Их подозревают в получении взятки за незаконные действия и организации незаконной миграции. Расследование сопровождают сотрудники регионального управления ФСБ, а следственные действия проводились при содействии Росгвардии.

По информации «Ъ-Волга», в университете прошли обыски и выемка документов. Издание также сообщало о следственных действиях в отношении одного из проректоров, однако его причастность к предполагаемой схеме не подтвердилась. Впоследствии Самарский районный суд отправил Казанцева под стражу до 11 января 2027 года.