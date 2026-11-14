В Казани задержали бывшего муниципального депутата Москвы Юлию Галямину*. По информации из её социальных сетей, в отношении политика составили административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции.

Обстоятельства задержания пока не уточняются. Также неизвестно, что именно послужило основанием для составления протокола и какую меру наказания могут назначить Галяминой*.

Ранее политик уже привлекалась к ответственности. В декабре 2020 года Тверской суд Москвы приговорил её к двум годам лишения свободы условно по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Свою вину она не признала.

В 2021 году Галямину* лишили полномочий муниципального депутата Тимирязевского района Москвы в связи с вступившим в силу обвинительным приговором. В сентябре 2022 года Минюст России включил её в реестр иностранных агентов.

При этом нынешнее задержание — не первый случай, когда политику вменяют неповиновение полиции. Ранее Life.ru сообщал, что в мае 2021 года суд в Великом Новгороде назначил Галяминой* семь суток административного ареста по аналогичной статье.