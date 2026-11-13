Бабушкинский районный суд Москвы назначил журналисту и блогеру Александру Плющеву* штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Решение вынесено 13 ноября. Плющева* признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Как уточнили в суде, основанием для административного наказания стало непредставление журналистом обязательных сведений о себе в уполномоченный государственный орган.

Плющев* находится в реестре иностранных агентов с октября 2022 года. Соответствующее решение тогда приняло Министерство юстиции России.

Ранее журналиста уже неоднократно привлекали к административной ответственности. В январе 2024 года тот же Бабушкинский суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В июне 2025 года Плющев* получил ещё один штраф — на 15 тысяч рублей. Тогда суд признал его виновным в участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

Ранее МВД России объявило в розыск Плющева*, внесённого в реестр иноагентов. В базе ведомства указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако какая именно статья имеется в виду, не уточняется.