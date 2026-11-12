Журналиста телеканала «Дождь»* Михаила Фишмана** заочно приговорили к двум годам лишения свободы по делу об участии в деятельности нежелательной организации. Решение вынес Симоновский районный суд Москвы, сообщил ТАСС участник процесса.

Фишмана** признали виновным по части 1 статьи 284.1 УК РФ. Дело связано с его работой на телеканале «Дождь»*, иностранные структуры которого признаны нежелательными на территории России.

Государственное обвинение запрашивало для журналиста три года колонии общего режима и четырёхлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.

По версии обвинения, Фишман** продолжил сотрудничество с телеканалом, несмотря на установленный в России запрет. Защита настаивала на его оправдании, утверждая, что журналист занимался обычной профессиональной деятельностью, а конкретных действий, образующих состав преступления, следствие не установило.

Фишман** был включён в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. В июле 2023-го российские власти признали деятельность структур телеканала «Дождь»* нежелательной.

Как писал Life.ru, в августе Таганский суд Москвы заочно арестовал Михаила Фишмана** на два месяца. Срок содержания под стражей должен был исчисляться с момента задержания журналиста на территории России либо его экстрадиции.

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* Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом, деятельность его иностранных структур признана нежелательной.