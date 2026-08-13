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13 августа, 16:06

Журналиста-иноагента Фишмана** заочно арестовали на два месяца

Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

В Москве суд вынес решение о заочном аресте блогера и ведущего канала «Дождь»* Михаила Фишмана**. Информацией делится пресс-служба Таганского районного суда столицы. Дело ведётся по ст. 284.1 УК РФ об участии в организации, признанной нежелательной на территории РФ.

«13 августа 2026 года избрал в отношении Фишмана Михаила Владимировича** меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», — сказано в тексте.

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Ранее Лайма Вайкуле разразилась очередной порцией антироссийских заявлений. Артистка, заработавшая всё своё состояние в РФ, на этот раз пообещала взять оружие в руки и стрелять в бывших соотечественников, если наши вооружённые силы вдруг перейдут границу прибалтийского «цветущего сада».

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* СМИ внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Внесён в реестр иностранных агентов на территории РФ.

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Татьяна Миссуми
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