Лайма Вайкуле разразилась очередной порцией антироссийских заявлений. Артистка, заработавшая всё своё состояние в РФ, на этот раз пообещала взять оружие в руки и стрелять в бывших соотечественников, если наши вооружённые силы вдруг перейдут границу прибалтийского «цветущего сада».

«Я возьму автомат. Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, всё время такая», — сказала артистка в интервью Deutsche Welle*.

Как этого ветерана клубно-светских войск может занести в окоп под Ригой — большой вопрос. К слову, недавно гордая латышка чуть не расшиблась прямо на сцене.

Ранее Лайма Вайкуле снизила стоимость своего особняка в Латвии, но до сих пор не может найти покупателя на свою элитную недвижимость. При этом певица готова обсуждать дополнительную скидку, но не для россиян.

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