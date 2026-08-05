Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 11:48

«Я возьму автомат»: Лайма Вайкуле готова стрелять в россиян за родненькую Латвию

Лайма Вайкуле заявила, что возьмёт автомат в руки при «нападении» РФ на Латвию

Лайма Вайкуле. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле разразилась очередной порцией антироссийских заявлений. Артистка, заработавшая всё своё состояние в РФ, на этот раз пообещала взять оружие в руки и стрелять в бывших соотечественников, если наши вооружённые силы вдруг перейдут границу прибалтийского «цветущего сада».

«Я возьму автомат. Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, всё время такая», — сказала артистка в интервью Deutsche Welle*.

Как этого ветерана клубно-светских войск может занести в окоп под Ригой — большой вопрос. К слову, недавно гордая латышка чуть не расшиблась прямо на сцене.

«Мучают себя и других»: Захарова обвинила Латвию в двуличии из-за фестиваля Вайкуле
«Мучают себя и других»: Захарова обвинила Латвию в двуличии из-за фестиваля Вайкуле

Ранее Лайма Вайкуле снизила стоимость своего особняка в Латвии, но до сих пор не может найти покупателя на свою элитную недвижимость. При этом певица готова обсуждать дополнительную скидку, но не для россиян.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Включено в реестр СМИ-иноагентов.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Лайма Вайкуле
  • Латвия
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar