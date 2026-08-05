Миллион сверху за паспорт: Вайкуле снизила цену на особняк в Латвии, но не для россиян

Лайма Вайкуле значительно снизила стоимость своего особняка в Латвии, однако покупателя для элитной недвижимости найти пока не удалось. Об этом сообщает Mash, утверждая, что владелица готова обсуждать дополнительную скидку, а для некоторых клиентов условия сделки могут отличаться.

Особняк Вайкуле. Фото © Telegram / Mash

По данным источника, дом расположен в престижном районе Лиелупе, где певица продолжает проживать. Изначально недвижимость оценивалась в 5 млн евро, затем цена снизилась до 4,8 млн. При срочной продаже, как утверждается, стоимость могут уменьшить примерно до 4 млн евро.

Комната с роялем в доме Вайкуле. Фото © Telegram / Mash

Показы объекта проходят регулярно, однако потенциальных покупателей тщательно проверяют. Предпочтение якобы отдают иностранным гражданам без российского паспорта, включая двойное гражданство. При этом, по информации издания, для покупателей из России могут сделать исключение, но стоимость сделки в таком случае окажется выше примерно на 1 млн евро.

Площадь особняка составляет около 500 квадратных метров. В доме оборудованы бассейн, просторная гостиная, панорамный зал и установлено пианино, а прилегающая территория украшена скульптурами и цветниками. Отмечается, что сразу после покупки въехать в резиденцию не получится — на её освобождение потребуется более месяца.

Ранее Life.ru рассказывал, что фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2026 мог принести Лайме Вайкуле около 20 миллионов рублей чистой прибыли. Часть расходов на проведение мероприятия покроют власти Латвии, которые выделили грант и бесплатно предоставили концертный зал.