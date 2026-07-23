Миллионы из казны Риги: Вайкуле обогатится на организации концерта беглых иноагентов в Юрмале

Лайма Вайкуле проведёт в Юрмале музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2026. Мероприятие принесёт певице более двадцати миллионов рублей чистой прибыли, узнал SHOT.

Организация обойдётся примерно в один миллион евро, а доходы достигнут 1,3 миллиона. Основную часть этой суммы — около 855 тысяч евро — составят средства от продажи билетов. При этом значительную долю расходов покроет латвийский бюджет. Город уже выделил грант в размере трёх миллионов рублей и предоставил зал «Дзинтари» без арендной платы. На содержание площадки власти потратили почти 780 тысяч евро.

Сэкономленные на аренде деньги пойдут на выплаты хедлайнерам. Среди приглашенных значатся признанные в РФ иноагентами Монеточка*, Noize MC*, Макаревич*, Слепаков*, а также Потап с Настей Каменских. Традиционно ожидается присутствие Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Последний 21 июля посетил могилу Михаила Задорнова. Сама Вайкуле была замечена на курорте заметно похудевшей и без привычной трости.

Финансовые дела артистки сопровождаются скандалами. В ноябре 2022 года ее компания задолжала налоговой Латвии 4,7 тысячи евро, а в 2025-м — ещё 1,8 тысячи. Муж певицы Андрей Латковский ранее заявлял прессе, что она не следит за бухгалтерией и об этих долгах ничего не знает.

Кроме того, у исполнительницы возникали проблемы с российской фискальной службой. Проверки коснулись бренда Laimalux Rus. Певица обещала выйти из российского бизнеса после переезда, но продолжала получать доход. После начала специальной военной операции звезда перебралась сначала в Латвию, а затем в США.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле спела «Щедрик» для рекламы и открыла «портал в ад» на Украине. В комментариях под публикациями пользователи раскритиковали выбор артистки, указав на её советское прошлое, русскоязычный репертуар и связи с российской эстрадой.

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