Лайма Вайкуле спела «Щедрик» для рекламы и открыла «портал в ад» на Украине

Латвийская певица Лайма Вайкуле стала лицом новой рекламной кампании украинской сети супермаркетов АТБ, исполнив «Щедрик» Леонтовича с латвийским хором и танцевальным ансамблем. Ролик, снятый на морском побережье, вызвал острую дискуссию среди украинских зрителей.

В комментариях под публикациями сети пользователи раскритиковали выбор артистки, указав на её советское прошлое, русскоязычный репертуар и связи с российской эстрадой. Многие считают, что во время конфликта с Россией приглашение Вайкуле выглядит неуместным, и предлагали вместо неё артистов с чёткой проукраинской позицией.

АТБ — крупнейшая украинская сеть розничной торговли. Народная песня «Щедрик» в обработке Николая Леонтовича, известная на Западе как «Carol of the Bells», является одним из самых узнаваемых произведений украинской музыкальной культуры. Лайма Вайкуле ранее подвергалась критике за якобы недостаточно чёткую позицию относительно конфликта на Украине. Впрочем, российский юрист считает, что русофобские заявления артистки вполне тянут на уголовное дело.