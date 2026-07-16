Лайма Вайкуле заявила, что изучает «немодный» русский язык благодаря Макаревичу*

Певица Лайма Вайкуле рассказала, что продолжает изучать русский язык. По словам артистки, совершенствовать знания ей помогает музыкант Андрей Макаревич*. Об этом певица рассказала в эфире шоу «И Грянул Грэм».

«Русский язык уже не моден, а я его начинаю учить благодаря Андрею*. Я вроде как хорошо говорю, но это не мой родной язык. Есть слова, значения которых я до сих пор не знаю», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле спела «Щедрик» для рекламы и открыла «портал в ад» на Украине. В комментариях под публикациями пользователи раскритиковали выбор артистки, указав на её советское прошлое, русскоязычный репертуар и связи с российской эстрадой.

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