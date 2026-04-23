Политик из Латвии не понял выбор Вайкуле: почему певица отказалась от любви россиян

Депутат Рижской думы Алексей Росликов высказался о причинах резкой смены риторики Лаймы Вайкуле. По мнению народного избранника, антироссийские заявления артистки продиктованы исключительно конъюнктурными соображениями. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Политик уверен, что исполнительнице приходится соблюдать навязанные в республике установки.

«Если ты хочешь жить в Латвии, то ты должен повестку соблюдать», — пояснил он, добавив, что с трудом понимает логику знаменитости.

Собеседник подчеркнул, что объективно в Российской Федерации певице жилось значительно лучше. Там её ценили, а карьера складывалась успешно благодаря доступу к самым высоким кабинетам.

«Мне кажется, что в России ей было гораздо комфортнее. Её там любили, уважали», — отметил Росликов. Он признался, что для него остается загадкой решение звезды покинуть привычную среду.

Ранее сообщалось, что в Латвии усиливаются ограничения на использование русского языка в сфере образования. В школах учащимся запрещено общаться на русском даже вне уроков, включая перемены. Часть латвийских политиков с жёсткой позицией характеризует русский как «язык для кухни», подразумевая его допустимость лишь в бытовом общении.