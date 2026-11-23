В Казани полицейские задержали шестерых человек, которых подозревают в организации незаконной регистрации более тысячи иностранцев. Мигрантов ставили на учёт в четырёх квартирах, хотя фактически они там не проживали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Казани задержали шестерых за фиктивную регистрацию тысячи мигрантов. Видео © Telegram / Ирина Волк

Схему организовали гражданка одной из стран Средней Азии и её супруг. Семейная пара договорилась с владельцами четырёх квартир в Казани, чтобы использовать их адреса для фиктивной постановки иностранцев на миграционный учёт.

«Семейный бизнес бывает разным. В Казани гражданка одной из среднеазиатских республик и её супруг поставили на поток регистрацию иностранцев по адресам, где те никогда не жили», — рассказала Волк.

Владельцами так называемых резиновых квартир оказались четверо местных жителей, ранее неоднократно судимых. В числе их прежних преступлений были и нарушения миграционного законодательства. За каждого зарегистрированного иностранца собственники жилья получали по тысяче рублей. По предварительным данным полиции, через эту схему в Казань прибыли более тысячи иностранных граждан.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали всех шестерых предполагаемых участников группы — семейную пару и владельцев квартир. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранцев на учёт возбуждены уголовные дела по статьям 322.1 и 322.3 УК РФ. Расследование продолжается.