Более 1,5 млн за девять месяцев: Стало известно, откуда в РФ чаще всего приезжают на заработки
Узбекистан возглавил список стран по числу трудовых мигрантов в России
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Узбекистан сохранил первое место среди стран, граждане которых приезжают в Россию на заработки. За январь — сентябрь 2026 года с рабочей целью российскую границу пересекли более 1,5 миллиона человек. При этом по сравнению с прошлым годом их число заметно сократилось, пишет ТАСС.
Всего за девять месяцев в Россию с целью трудоустройства въехали 1 535 026 граждан Узбекистана. Годом ранее показатель составлял 1 771 406 человек. Таким образом, число въездов сократилось на 236 380, или примерно на 13,3%.
Вторую строчку занял Таджикистан, откуда на заработки прибыли 665 892 человека. Третье место досталось Киргизии с показателем 289 061. В пятёрку также вошли Казахстан (176 037) и Китай (127 176). Среди других стран, граждане которых указали работу в качестве цели поездки, оказались Армения (111 235), Азербайджан (83 991), Индия (38 816), Туркмения (19 038) и Турция (12 873).
Ранее Life.ru рассказывал о сокращении общего потока иностранцев в Россию. По данным МВД, на 1 октября в стране находилось около 6,5 миллиона иностранных граждан. При этом доля мигрантов, официально занятых трудовой деятельностью, за год увеличилась с 45% до 50%.