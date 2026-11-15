Узбекистан сохранил первое место среди стран, граждане которых приезжают в Россию на заработки. За январь — сентябрь 2026 года с рабочей целью российскую границу пересекли более 1,5 миллиона человек. При этом по сравнению с прошлым годом их число заметно сократилось, пишет ТАСС.

Всего за девять месяцев в Россию с целью трудоустройства въехали 1 535 026 граждан Узбекистана. Годом ранее показатель составлял 1 771 406 человек. Таким образом, число въездов сократилось на 236 380, или примерно на 13,3%.

Вторую строчку занял Таджикистан, откуда на заработки прибыли 665 892 человека. Третье место досталось Киргизии с показателем 289 061. В пятёрку также вошли Казахстан (176 037) и Китай (127 176). Среди других стран, граждане которых указали работу в качестве цели поездки, оказались Армения (111 235), Азербайджан (83 991), Индия (38 816), Туркмения (19 038) и Турция (12 873).