Количество решений о выдворении иностранцев из России за год увеличилось втрое. За первые девять месяцев 2026 года такую меру применили в отношении 143,1 тысячи человек. Статистику обнародовала пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

При этом административных нарушений, зафиксированных за иностранными гражданами, стало меньше. С января по сентябрь на них составили 1,8 миллиона протоколов — на 22,6% ниже прошлогоднего показателя. Таким образом, число решений о выдворении выросло на фоне общего сокращения количества административных дел.

Другие ограничительные меры также затронули сотни тысяч приезжих. Почти 291 тысяче иностранцев закрыли возможность въезда в Россию, ещё 78,7 тысячи человек обязали сократить срок пребывания в стране.

Отдельно в Совбезе привели данные о депортациях. За девять месяцев соответствующие решения приняли в отношении 4,8 тысячи иностранных граждан. Эти показатели не следует смешивать с административным выдворением, поскольку речь идёт о разных правовых процедурах.

Статистика охватывает период с января по сентябрь 2026 года. Рост числа решений о выдворении рассчитан относительно тех же девяти месяцев 2025-го. При этом количество вынесенных решений не равно числу иностранцев, уже покинувших территорию России.

Ранее Life.ru рассказывал, что миграционный поток в Россию за девять месяцев сократился почти на 10%. По данным главы МВД Владимира Колокольцева, за этот период в страну въехали около 7,5 миллиона иностранцев, а на 1 октября на её территории находились примерно 6,5 миллиона зарубежных граждан.