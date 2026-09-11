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Опубликовано 11 сентября, 11:16

Привлекательность важнее ракурса: Почему недовольство фото доводит пары до ссор

Психиатр Калюжная: Недовольство фото в отношениях часто связано с чувствами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Недовольство фотографиями в отношениях часто связано не с самими снимками, а с тем, какие чувства человек вкладывает в свою реакцию, уверена психиатр, психотерапевт Елена Романова.

По её словам, просьба удалить фотографию или претензии к тому, как человек получился в кадре, могут восприниматься близкими как критика и становиться причиной конфликтов.

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«Советую обсуждать не качество фото, а чувство за ним: человеку сейчас нужна не экспертиза по ракурсу, а подтверждение, что его видят привлекательным и любимым», — отметила специалист в беседе с «Чемпионатом».

Вместо споров о неудачном кадре она рекомендовала обращать внимание на эмоциональную сторону ситуации. За недовольством фотографией может стоять желание получить поддержку и подтверждение своей значимости.

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К слову, всего одна неудачная фраза способна перечеркнуть попытку примирения. Life.ru собрал семь фраз, которые лучше не говорить, если отношения действительно важны.

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Борис Эльфанд
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