Пробки в Москве достигли восьми баллов вечером 27 ноября
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вечером в пятницу, 27 ноября, загруженность московских дорог достигла восьми баллов. Сильнее всего движение затруднено в центре столицы, показывают сервисы мониторинга трафика.
Значительные заторы образовались на Тверской и Неглинной улицах, Рождественском бульваре и в Лубянском проезде. На этих участках автомобилисты вынуждены двигаться с минимальной скоростью из-за плотного транспортного потока.
Серьёзные затруднения также наблюдаются в южной и восточной частях Садового кольца. На Третьем транспортном кольце движение осложнено на южных участках магистрали.
Не обошли пробки и Московскую кольцевую автодорогу. Наиболее сложная обстановка сложилась на западных и восточных участках МКАД, где водители также столкнулись с плотным потоком автомобилей.
Ранее столичный Департамент транспорта предупреждал, что к вечеру пятницы дорожная ситуация может ухудшиться до восьми баллов. Среди причин ведомство называло неблагоприятные погодные условия и локальные ограничения движения. Москвичам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.
Ранее Life.ru сообщал о 50-километровой пробке на трассе М-5 «Урал», где дальнобойщики, направляющиеся в Москву, провели в заторе около суток. Причиной транспортного коллапса стал продолжительный снегопад. В Челябинской области движение грузовиков и автобусов ограничили на участке протяжённостью 232 километра, а в Башкирии ограничения затронули ещё 54 километра трассы. Сотрудники Госавтоинспекции пропускали машины организованными колоннами, пока спасатели предупреждали о новых снежных заносах и ухудшении дорожной обстановки.