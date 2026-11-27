Вечером в пятницу, 27 ноября, загруженность московских дорог достигла восьми баллов. Сильнее всего движение затруднено в центре столицы, показывают сервисы мониторинга трафика.

Значительные заторы образовались на Тверской и Неглинной улицах, Рождественском бульваре и в Лубянском проезде. На этих участках автомобилисты вынуждены двигаться с минимальной скоростью из-за плотного транспортного потока.

Серьёзные затруднения также наблюдаются в южной и восточной частях Садового кольца. На Третьем транспортном кольце движение осложнено на южных участках магистрали.

Не обошли пробки и Московскую кольцевую автодорогу. Наиболее сложная обстановка сложилась на западных и восточных участках МКАД, где водители также столкнулись с плотным потоком автомобилей.

Ранее столичный Департамент транспорта предупреждал, что к вечеру пятницы дорожная ситуация может ухудшиться до восьми баллов. Среди причин ведомство называло неблагоприятные погодные условия и локальные ограничения движения. Москвичам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.