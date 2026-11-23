Музыкального продюсера Эльмира Магеррамова нашли мёртвым на западе Москвы. По предварительным данным, 36-летний мужчина выпал из окна после ссоры с подругой, сообщает Mash в «Максе».

Тело продюсера обнаружила его знакомая около полудня 23 ноября возле жилого дома на улице Василия Ланового. Прибывшие медики констатировали смерть на месте.

По информации Mash, перед трагедией Магеррамов употреблял алкоголь. В последние годы он отошёл от крупных проектов в музыкальной индустрии. Издание также утверждает, что продюсер испытывал финансовые трудности и занимал значительные суммы денег.