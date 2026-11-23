Продюсера Бузовой и Билана нашли мёртвым в Москве после ссоры
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Elmir Magerramov
Музыкального продюсера Эльмира Магеррамова нашли мёртвым на западе Москвы. По предварительным данным, 36-летний мужчина выпал из окна после ссоры с подругой, сообщает Mash в «Максе».
Тело продюсера обнаружила его знакомая около полудня 23 ноября возле жилого дома на улице Василия Ланового. Прибывшие медики констатировали смерть на месте.
По информации Mash, перед трагедией Магеррамов употреблял алкоголь. В последние годы он отошёл от крупных проектов в музыкальной индустрии. Издание также утверждает, что продюсер испытывал финансовые трудности и занимал значительные суммы денег.
Эльмир Магеррамов проработал в российском шоу-бизнесе более десяти лет. В разные годы он сотрудничал с Димой Биланом, Александром Панайотовым, певицей Славой, дуэтом Artik & Asti и Ольгой Бузовой. Для последней Магеррамов продюсировал один из музыкальных клипов.