Александр Головин готов снова сыграть суворовца в сериале «Кадетство», но только при условии возвращения прежней съёмочной команды и достойного сценария. Актёр считает, что спустя два десятилетия проект не потерял зрительскую любовь, а его продолжение могло бы стать успешным. Об этом артист рассказал Kp.ru.

Актёр подчеркнул, что с удовольствием вновь присоединился бы к проекту, если бы удалось собрать знакомый коллектив.

«С нашей командой, той же, конечно, бы сразу согласился», — заявил артист.

При этом Головин не хочет возвращаться к знаменитой роли исключительно ради ностальгии. По его мнению, продолжение должно соответствовать уровню оригинала и порадовать зрителей качественной драматургией. Он отметил, что даже спустя 20 лет получает благодарности от поклонников, в том числе от выпускников суворовских училищ.

Артист удивился, почему продюсеры до сих пор не воспользовались такой возможностью, ведь интерес к старым сериалам сохраняется.

Интерес к культовым телевизионным историям нулевых не угасает и спустя годы. Life.ru недавно вспомнил семь российских сериалов того времени, которые до сих пор остаются любимыми у зрителей, включая «Кадетство». Историю о суворовцах продолжают показывать по телевидению, хотя новых сезонов и ремейков пока не появилось.