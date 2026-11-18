«Продюсеры, ау!» Звезда «Кадетства» требует снять продолжение сериала о суворовцах
Актёр Головин призвал продюсеров снять продолжение «Кадетства» спустя 20 лет
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Александр Головин готов снова сыграть суворовца в сериале «Кадетство», но только при условии возвращения прежней съёмочной команды и достойного сценария. Актёр считает, что спустя два десятилетия проект не потерял зрительскую любовь, а его продолжение могло бы стать успешным. Об этом артист рассказал Kp.ru.
Актёр подчеркнул, что с удовольствием вновь присоединился бы к проекту, если бы удалось собрать знакомый коллектив.
«С нашей командой, той же, конечно, бы сразу согласился», — заявил артист.
При этом Головин не хочет возвращаться к знаменитой роли исключительно ради ностальгии. По его мнению, продолжение должно соответствовать уровню оригинала и порадовать зрителей качественной драматургией. Он отметил, что даже спустя 20 лет получает благодарности от поклонников, в том числе от выпускников суворовских училищ.
Артист удивился, почему продюсеры до сих пор не воспользовались такой возможностью, ведь интерес к старым сериалам сохраняется.
Интерес к культовым телевизионным историям нулевых не угасает и спустя годы. Life.ru недавно вспомнил семь российских сериалов того времени, которые до сих пор остаются любимыми у зрителей, включая «Кадетство». Историю о суворовцах продолжают показывать по телевидению, хотя новых сезонов и ремейков пока не появилось.
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