«Профессионально и чётко»: Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ

Контакты между российской и американской разведками, судя по словам директора СВР Сергея Нарышкина, продолжатся. Комментируя журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву встречу с главой ЦРУ, он охарактеризовал её атмосферу как деловую и доброжелательную.

Нарышкин назвал встречу с директором ЦРУ деловой и доброжелательной. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам Нарышкина, общение прошло профессионально и чётко. Глава СВР заверил, что такой характер взаимодействия сохранится и дальше.

На вопрос о том, можно ли доверять руководителю разведслужбы, Нарышкин с улыбкой ответил, что «это особая категория». Развивать эту мысль он не стал. Говоря о последующих контактах, директор СВР также не назвал конкретных сроков или площадки. Однако дал понять, что стороны смогут согласовать эти детали.

«Договоримся. И о месте договоримся», — сказал Нарышкин.

Ранее Life.ru рассказывал о цели визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Марко Рубио говорил, что поездка носила рабочий характер и была связана с поддержанием каналов связи между спецслужбами России и США.