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Регион
Опубликовано 9 сентября, 16:53

«Профессионально и чётко»: Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ

Нарышкин назвал встречу с директором ЦРУ деловой и доброжелательной

Обложка © ТАСС / Игорь Панфилов

Обложка © ТАСС / Игорь Панфилов

Контакты между российской и американской разведками, судя по словам директора СВР Сергея Нарышкина, продолжатся. Комментируя журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву встречу с главой ЦРУ, он охарактеризовал её атмосферу как деловую и доброжелательную.

Нарышкин назвал встречу с директором ЦРУ деловой и доброжелательной. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам Нарышкина, общение прошло профессионально и чётко. Глава СВР заверил, что такой характер взаимодействия сохранится и дальше.

На вопрос о том, можно ли доверять руководителю разведслужбы, Нарышкин с улыбкой ответил, что «это особая категория». Развивать эту мысль он не стал. Говоря о последующих контактах, директор СВР также не назвал конкретных сроков или площадки. Однако дал понять, что стороны смогут согласовать эти детали.

«Договоримся. И о месте договоримся», — сказал Нарышкин.

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Наталья Демьянова
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