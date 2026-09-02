Ушаков осадил западные СМИ за фейки о Путине и главе ЦРУ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков опроверг сообщения западных изданий о якобы нежелании Владимира Путина встречаться с директором ЦРУ. По его словам, таких планов изначально не существовало.

Ушаков опроверг информацию западных СМИ о том, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ. Видео © Юнашев LIVE

Западные средства массовой информации распространили информацию о том, что глава американского разведывательного управления приезжал в Москву на переговоры с российским лидером, однако Владимир Путин отказался от этой встречи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее также называл подобные публикации информационными утками. Аналогичное мнение высказал и Ушаков в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества», — уточнил помощник президента.

Ушаков подчеркнул строго конфиденциальный характер прошедших консультаций.

«Рассказывать об их сути не имею права», — отметил представитель Кремля.

Напомним, глава американской разведки Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III ВВС США приземлился во Внуково после перелёта с базы Эндрюс через Ригу. Позднее стало известно, что на борту находился директор ЦРУ. В тот же день американский самолёт покинул Москву. Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил переговоры с Рэтклиффом. Он назвал такие контакты «обычной практикой» для разведслужб разных стран.