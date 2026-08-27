Нарышкин подтвердил факт встречи с главой ЦРУ в Москве и раскрыл детали

Стало известно о контактах на высшем уровне в российской столице. Сергей Нарышкин в беседе с журналистами официально подтвердил факт проведения переговоров с руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

По словам главы СВР, такие контакты являются «обычной практикой» для разведсообществ разных государств. Это помогает поддерживать связь в текущих условиях.

Участники встречи затронули темы, которые находятся исключительно в зоне ответственности профильных структур. Содержание беседы не раскрывается, так как оно касается закрытых вопросов национальной безопасности.