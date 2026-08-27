Нарышкин подтвердил факт встречи с главой ЦРУ в Москве и раскрыл детали
Нарышкин подтвердил факт встречи с главой ЦРУ в Москве
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Стало известно о контактах на высшем уровне в российской столице. Сергей Нарышкин в беседе с журналистами официально подтвердил факт проведения переговоров с руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом.
По словам главы СВР, такие контакты являются «обычной практикой» для разведсообществ разных государств. Это помогает поддерживать связь в текущих условиях.
Участники встречи затронули темы, которые находятся исключительно в зоне ответственности профильных структур. Содержание беседы не раскрывается, так как оно касается закрытых вопросов национальной безопасности.
Напомним, 25 августа в московский аэропорт Внуково прибыл военно-транспортного самолёт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. Этот борт прилетел из базы Эндрюс через Ригу. Позднее выяснилось, что на борту находился директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. В тот же день самолёт улетел обратно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, связывал визит Рэтклиффа с переговорами между российскими и американскими спецслужбами. Одной из обсуждавшихся гипотез была возможная встреча главы ЦРУ с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.
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