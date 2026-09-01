Путин: Контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что контакты российских и американских спецслужб продолжаются, в том числе на уровне руководителей. По словам главы государства, такие каналы связи сохранялись даже в наиболее напряжённые периоды холодной войны.

Он отметил, что Москва поддерживает действующие каналы связи и не возражает против подключения новых участников, если они способны принести практическую пользу. При этом Путин выступил против переговоров ради самого процесса. По его оценке, участие военных, дипломатов и специалистов оправдано только при наличии конкретного вклада в продвижение диалога, который сейчас фактически приостановлен.

«Контакты всегда есть, всегда были, даже в самые сложные времена холодной войны. И сейчас тем более они осуществляются между руководителями спецслужб, поддерживаются в том числе и прямые контакты. Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в вот в этот процесс, мы только за», — сказал он.

Российский лидер оценил работу людей, пользующихся доверием президента США Дональда Трампа. В частности, он упомянул Джареда Кушнера и других представителей американской стороны, с которыми Москва уже взаимодействовала. Путин подчеркнул, что доверие республиканца к своим переговорщикам позволяет рассчитывать на то, что достигнутые договорённости не будут искажаться при передаче в Вашингтон.

В качестве примера продолжающегося взаимодействия с американской стороной Путин привёл недавнюю передачу США их гражданина, находившегося в российском заключении. Осуждённый в РФ американский военнослужащий Роберт Гилман был освобождён по состоянию здоровья. Решение было принято по гуманитарным соображениям.

Напомним, глава американской разведки Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III ВВС США приземлился во Внуково после перелёта с базы Эндрюс через Ригу. Позднее стало известно, что на борту находился директор ЦРУ. В тот же день американский самолёт покинул Москву. Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил переговоры с Рэтклиффом. Он назвал такие контакты «обычной практикой» для разведслужб разных стран.