Жапаров заявил о стратегическом характере отношений Киргизии и России

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров считает, что двусторонние отношения Бишкека и Москвы имеют прочную основу и носят стратегический характер. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путины к киргизской столице.

«Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте приветствовать вас в Кыргызской Республике. Наши двухсторонние отношения имеют прочную основу и носят стратегический характер. Мы придаём большое значение достигнутому высокому уровню взаимодействия с Российской Федерацией», — высказался политик.

Также Жапаров подчеркнул, что Киргизия намерена продолжать усилия, направленные на расширение и укрепление практического сотрудничества с Россией.

Напомним, Владимир Путин провёл встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Переговоры состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер прибыл в Киргизию для участия в мероприятиях ШОС. Его рабочая программа включала несколько отдельных контактов с зарубежными лидерами, встреча с Жапаровым стала одной из них.