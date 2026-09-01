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Регион
Опубликовано 1 сентября, 18:45

Жапаров заявил о стратегическом характере отношений Киргизии и России

Владимир Путин и Садыр Жапаров. Архивное фото. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Садыр Жапаров. Архивное фото. Обложка © Life.ru

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров считает, что двусторонние отношения Бишкека и Москвы имеют прочную основу и носят стратегический характер. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путины к киргизской столице.

«Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте приветствовать вас в Кыргызской Республике. Наши двухсторонние отношения имеют прочную основу и носят стратегический характер. Мы придаём большое значение достигнутому высокому уровню взаимодействия с Российской Федерацией», — высказался политик.

Также Жапаров подчеркнул, что Киргизия намерена продолжать усилия, направленные на расширение и укрепление практического сотрудничества с Россией.

Путин пригласил Жапарова на неформальный саммит СНГ в Петербурге
Путин пригласил Жапарова на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Напомним, Владимир Путин провёл встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Переговоры состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер прибыл в Киргизию для участия в мероприятиях ШОС. Его рабочая программа включала несколько отдельных контактов с зарубежными лидерами, встреча с Жапаровым стала одной из них.

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Виталий Приходько
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