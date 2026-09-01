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Опубликовано 1 сентября, 17:50

Путин встретился с Жапаровым на полях саммита ШОС в Бишкеке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин встретился с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер прибыл в Киргизию для участия в мероприятиях ШОС. Рабочая программа Путина в Бишкеке включает ряд отдельных контактов с зарубежными лидерами. Переговоры с Жапаровым стали одной из двусторонних встреч в рамках поездки.

Путин встретился с Рахмоном в Зале аксакалов
Путин встретился с Рахмоном в Зале аксакалов

Главы России и Киргизии поддерживают регулярный прямой диалог. Предыдущая очная встреча Путина и Жапарова состоялась в апреле в Москве.

Апрельские переговоры в Кремле прошли по инициативе Жапарова. Лидеры сначала общались тет-а-тет, затем продолжили разговор за рабочим обедом, а в Кремле называли встречу полноформатной и продолжительной. Тогда Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии и пригласил Путина приехать в Бишкек на саммит ШОС.

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Николь Вербер
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