23 апреля, 15:14

Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

Обложка © TACC / Валерий Шарифулин

Россия и Киргизия сохраняют статус союзников и стратегических партнёров. Об этом заявил киргизский лидер Садыр Жапаров в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

Он подчеркнул глубокие исторические связи между странами и назвал Киргизию «главным союзником Российской Федерации». Жапаров также выразил надежду на участие российского президента в предстоящем саммите ШОС, который пройдет в Киргизии в этом году.

«В этой связи мы с нетерпением ожидаем вашего визита, вашего участия в саммите ШОС», — отметил киргизский лидер.

В Бишкеке опровергли планы переименовать все сёла с русскими названиями
Ранее сообщалось, что в Кремле начались переговоры Путина и Жапарова. Президент Киргизии прибыл в российскую столицу с кратким рабочим визитом. Главы государств ведут диалог в Представительском кабинете Сенатского дворца. По словам Дмитрия Пескова, собеседники планируют не только провести личную встречу, но и продолжить обсуждение актуальных тем за рабочим обедом.

Наталья Демьянова
