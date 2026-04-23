Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

Россия и Киргизия сохраняют статус союзников и стратегических партнёров. Об этом заявил киргизский лидер Садыр Жапаров в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

Он подчеркнул глубокие исторические связи между странами и назвал Киргизию «главным союзником Российской Федерации». Жапаров также выразил надежду на участие российского президента в предстоящем саммите ШОС, который пройдет в Киргизии в этом году.

«В этой связи мы с нетерпением ожидаем вашего визита, вашего участия в саммите ШОС», — отметил киргизский лидер.

Ранее сообщалось, что в Кремле начались переговоры Путина и Жапарова. Президент Киргизии прибыл в российскую столицу с кратким рабочим визитом. Главы государств ведут диалог в Представительском кабинете Сенатского дворца. По словам Дмитрия Пескова, собеседники планируют не только провести личную встречу, но и продолжить обсуждение актуальных тем за рабочим обедом.