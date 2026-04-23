Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 14:52

Путин принимает в Кремле президента Киргизии

Обложка © ТАСС / Алексей Даничев/POOL

В московском Кремле начались переговоры Владимира Путина и Садыра Жапарова. Президент Киргизии прибыл в российскую столицу с кратким рабочим визитом.

Главы государств ведут диалог в Представительском кабинете Сенатского дворца. По словам Дмитрия Пескова, собеседники планируют не только провести личную встречу, но и продолжить обсуждение актуальных тем за рабочим обедом.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сегодня «важный день для российско-кыргызстанских отношений». Ожидается, что беседа будет полноформатной и продолжительной.

Лидеры стран поддерживают регулярные контакты. В конце марта они общались по телефону, а последняя очная встреча состоялась в ноябре 2025 года во время государственного визита российского президента в Бишкек.

Именно тогда Владимир Путин пригласил киргизского коллегу посетить РФ с ответным визитом. Текущая поездка Садыра Жапарова стала реализацией этой договорённости.

Оксана Попова
