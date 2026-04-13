Путин проводит переговоры с президентом Индонезии в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто в Кремле. Встреча проходит в Представительском кабинете Сенатского дворца. Стороны обсуждают развитие стратегического партнёрства, а также актуальные международные и региональные вопросы.

В ходе встречи Субианто подчеркнул, что Россия вносит положительный вклад в мировые геополитические процессы, в том числе в условиях глобальной неопределённости.

«Очень разноплановое взаимодействие идёт в области кооперации», — отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В переговорах участвуют представители российского правительства, включая главу МИД Сергея Лаврова, первого вице-премьера Дениса Мантурова и других высокопоставленных лиц. По данным индонезийской стороны, среди тем — энергетическая безопасность и международные конфликты. После официальной части лидеры продолжат общение за рабочим обедом.

Напомним, президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, которые правительство назвало решающими. Ожидается, что обсуждают лидеры энергетическую безопасность, сотрудничество с РФ и закупки нефти.