Путин и президент Индонезии проведут переговоры за рабочим обедом

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто проведут переговоры в формате рабочего обеда. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лидеры обсудят углубление двустороннего партнёрства и актуальные международные вопросы.

«Сначала будут переговоры в формате двух делегаций, и затем Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом», — сказал представитель Кремля.

Напомним, президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, которые правительство назвало решающими. Ожидается, что лидеры обсудят энергетическую безопасность, сотрудничество с Россией и закупки нефти для обеспечения стабильных национальных поставок.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США, но его поездка не связана с украинским урегулированием и не является возобновлением переговоров. Дмитриев продолжает работу в рамках экономической группы.