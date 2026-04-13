13 апреля, 10:07

Путин и президент Индонезии проведут переговоры за рабочим обедом

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына/POOL

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто проведут переговоры в формате рабочего обеда. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лидеры обсудят углубление двустороннего партнёрства и актуальные международные вопросы.

«Сначала будут переговоры в формате двух делегаций, и затем Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом», — сказал представитель Кремля.

Напомним, президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, которые правительство назвало решающими. Ожидается, что лидеры обсудят энергетическую безопасность, сотрудничество с Россией и закупки нефти для обеспечения стабильных национальных поставок.

Путин и Пезешкиан обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США, но его поездка не связана с украинским урегулированием и не является возобновлением переговоров. Дмитриев продолжает работу в рамках экономической группы.

Анастасия Никонорова
